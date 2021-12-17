Переговоры Путина и Байдена взаимоуважительные, но не дружественные – Песков

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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена носят не дружественный, а взаимоуважительный характер. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Он отметил, что главы России и США не друзья, но их взаимоотношения носят конструктивный и деловой тон. К тому же, добавил Песков, они расходятся по чрезвычайно важным вопросам.

"Это Путин говорил о наших "красных линиях", о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать "красные линии", – подчеркнул Песков.

При этом он заявил, что разногласий между странами больше не стало.

"Не забывайте, что, например, сейчас при Байдене все-таки у нас работают каналы общения, причем абсолютно разноформатные, разносторонние. При [бывшем президенте США Дональде. – Прим. ред.] Трампе общения не было. Фактически не было. Оно было заморожено", – напомнил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что Трамп не был профессиональным политиком, что отличает его от Байдена, который прошел через все тернии с самого низа и до самого верха.

При этом он рассказал, что Путин чувствует себя одинаково комфортно во время общения с Байденом и Трампом.

Ранее Песков заявил, что Запад хочет видеть в России президента, который разрешит гей-парады и не будет говорить про "красные линии". Он добавил, что западное информационное пространство выполняет задания местных спецслужб и властей. При этом многие из них, отметил Песков, не любят Владимира Путина.

