Переговоры Путина и Байдена взаимоуважительные, но не дружественные – Песков

Фото: kremlin.ru
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена носят не дружественный, а взаимоуважительный характер. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Он отметил, что главы России и США не друзья, но их взаимоотношения носят конструктивный и деловой тон. К тому же, добавил Песков, они расходятся по чрезвычайно важным вопросам.
"Это Путин говорил о наших "красных линиях", о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать "красные линии", – подчеркнул Песков.
При этом он заявил, что разногласий между странами больше не стало.
"Не забывайте, что, например, сейчас при Байдене все-таки у нас работают каналы общения, причем абсолютно разноформатные, разносторонние. При [бывшем президенте США Дональде. – Прим. ред.] Трампе общения не было. Фактически не было. Оно было заморожено", – напомнил пресс-секретарь главы государства.
Песков подчеркнул, что Трамп не был профессиональным политиком, что отличает его от Байдена, который прошел через все тернии с самого низа и до самого верха.
При этом он рассказал, что Путин чувствует себя одинаково комфортно во время общения с Байденом и Трампом.
Ранее Песков заявил, что Запад хочет видеть в России президента, который разрешит гей-парады и не будет говорить про "красные линии". Он добавил, что западное информационное пространство выполняет задания местных спецслужб и властей. При этом многие из них, отметил Песков, не любят Владимира Путина.
Путин заявил о несоответствии образа Байдена в СМИ с реальностью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: