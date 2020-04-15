Медики из КНР планируют обсудить с коллегами из России опыт борьбы с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Китайские медики, прибывшие в Россию для обмена опытом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, рассказали о своих планах в рамках визита. Об этом сообщает RT.
"Госпожа У Сяо Мэй, старший врач отделения пульмонологии поликлиники № 2 при Харбинском медицинском университете в провинции Харбин, Хэйлунцзян. С первого случая заболевания коронавирусом в Харбине она работала на первой линии. Она надеется, что сможет поделиться своим мнением и опытом с российскими друзьями", – рассказала одна из китайских специалистов.
По ее словам, самым главным в борьбе с вирусом является самоизоляция и активизация всех медицинских ресурсов.
Специалисты из КНР рассказали, что уже побывали в двух поликлиниках и одной больнице, которую строят. Они подчеркнули, что меры, которые принимают столичные власти, являются оптимальными.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы высоко оценивают опыт и помощь коллег из Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией. На встрече с делегацией медицинских экспертов из провинции Хэйлунцзян он подчеркнул, что власти Москвы детально изучили все, что предпринимали китайские коллеги. По его словам, именно благодаря этому опыту Москва во многом знает, что делать для сдерживания распространения COVID-19. Также мэр добавил, что Москва восхищается мужеством китайского народа и тем, как организована работа по борьбе с инфекцией в КНР.
Однако эксперты полагают, что человечество не сможет в полной мере справиться с пандемией COVID-19 этим летом. В связи с этим в Китае предрекли новую волну коронавирусной инфекции. По прогнозам заведующего инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань" Чжана Вэньхуна, еще одна вспышка заболевания коронавирусом возможна в ноябре.
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