Столичные власти высоко оценили опыт и помощь китайских коллег в борьбе с коронавирусом

13 апреля, 20:10
Фото: ТАСС/STRINGER/EPA
Власти Москвы высоко оценивают опыт и помощь коллег из Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках встречи с делегацией медицинских экспертов из провинции Хэйлунцзян.
"Мы расскажем о том, что мы делаем в Москве, вы расскажете о том, что вы делаете в провинции, как дела обстоят в Китае. Очень важен международный опыт в борьбе с коронавирусом", – приводит Агентство "Москва" слова градоначальника.
Собянин отметил, что столичные власти детально изучили все, что предпринимали китайские коллеги. По его словам, именно благодаря этому опыту Москва во многом знает, что делать для сдерживания распространения COVID-19.
Также мэр добавил, что Москва восхищается мужеством китайского народа и тем, как организована работа по борьбе с инфекцией в КНР.
"Мы видим, какую помощь начала оказывать Китайская Народная Республика в поставках лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования. В этот сложный период это бесценная помощь", – резюмировал Собянин.
С китайской стороны также оценили возможности, которые были предоставлены их специалистам для работы в Москве. Отмечается, что делегация уже побывала в некоторых московских больницах и намерена посетить и другие медучреждения.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что народ его страны готов оказать всю необходимую помощь России, чтобы бороться с вирусом плечом к плечу.
Ранее введенные в Москве ограничения, нацеленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, оценил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что все предпринятые меры являются оправданными.
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