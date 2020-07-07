Международный терминал D в Шереметьево возобновит работу 27 июля

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Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновит работу с 27 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по связям с общественностью воздушной гавани Анну Захаренкову.

"Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объеме, начиная с 00:00 мск 27 июля 2020 года", – сообщила Захаренкова.

Также на 15 июля запланирован перезапуск движения поездов межтерминального перехода аэропорта.

26 июня в столичных аэропортах отменили 19 рейсов. 11 самолетов не полетели во Внуково, 9 – в Домодедово.

Росавиация продлила запрет на международные авиаперелеты до 1 августа. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия обсуждает открытие границ с другими странами. Однако, по его словам, в настоящий момент не было решений по этому вопросу. Об отсутствии ясности в вопросе открытия границ Европейского Союза для россиян сообщал и президент России Владимир Путин.