Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан до 1 августа 2020 года, сообщает Агентство "Москва".
Соответствующее уведомление получила авиакомпания S7 Airlines.
Ранее СМИ сообщали, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что авиасообщение между Россией и странами СНГ могут возобновить раньше, чем с другими государствами. По его словам, такие предложения сформулированы и направлены на рассмотрение в Оперативный штаб.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия откроет международное авиасообщение только тогда, когда это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. При этом Борисов отметил, что точные сроки возобновления международных полетов пока назвать невозможно.
В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением коронавирусной инфекции. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.
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