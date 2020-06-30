Дитрих оценил предложение о возобновлении полетов в СНГ

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Авиасообщение между Россией и странами СНГ могут возобновить раньше, чем с другими государствами, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Наши дорогие товарищи в Росавиации как минимум считают, что страны СНГ – это, с одной стороны, не в полном смысле "международка". Это близкая нам "международка". Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше, чем в общую большую "международку", – цитирует его ТАСС.

По словам министра, соответствующие предложения Росавиации сформулированы и направлены на рассмотрение в Оперативный штаб.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия откроет международное авиасообщение только тогда, когда это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. При этом Борисов отметил, что точные сроки возобновления международных полетов пока назвать невозможно.

В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением коронавирусной инфекции. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

СМИ сообщали, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.