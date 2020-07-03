Песков рассказал о переговорах об открытии границ с некоторыми странами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия обсуждает открытие границ с другими странами, но решений на этот счет еще не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Скорее это вопрос для нашего штаба в правительстве. Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось", – цитирует его ТАСС.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в конце июня отмечал, что Россия возобновит международное авиасообщение только тогда, когда это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. Аналогичную точку зрения высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркивал, что Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. Он напомнил об опасности второй волны пандемии.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев рассказал, что въезд и выезд между РФ и Белоруссией могут возобновить этим летом. Белорусский посол в РФ Владимир Семашко уточнял, что Россия отменит ограничения в конце июля – начале августа.