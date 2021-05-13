Производитель назвал сроки выпуска вакцины AstraZeneca в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России планируется начать производство первой партии вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Об этом рассказал гендиректор российской фармацевтической компании-производителя "Р-Фарм" Василий Игнатьев.

По словам спикера, первая партия вакцины "Р-Кови" будет выпущена в июне текущего года.

"Весь объем, который будет производиться в России <...> – будет идти на экспорт", – заявил Игнатьев в беседе с РИА Новости.

В июле 2020 года компания "Р-Фарм" объявила о договоренности с AstraZeneca по производству препарата для профилактики COVID-19. Утверждалось, что "Р-Фарм" будет поставлять вакцину в 30–50 стран.

На прошедшем онлайн Всемирном конгрессе вакцин американский препарат Moderna признали "Лучшей вакциной от COVID", он также победил в номинации "Лучшая новая технология/платформа для вакцины". При этом американо-немецкая вакцина Pfizer, российская "Спутник V" и британская AstraZeneca получили высокие оценки экспертов.

Директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург охарактеризовал решение как экономико-политическое.