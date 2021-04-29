Эксперт назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Кандидат медицинских наук, иммунолог, гендиректор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков рассказал, почему повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно даже при высоком титре антител. Этим он поделился в эфире радио Sputnik.
Специалист отметил, что высокий титр антител не говорит о доле так называемых защитных или протективных антител. По его словам, защищают особые клетки иммунной системы, имеющие протективные функции.
"Большая часть, по крайней мере, значительная доля антител не обладает протективными свойствами. То есть они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс, а некоторые специалисты даже подозревают, что могут влиять негативным образом", – уточнил эксперт.
Он также добавил, что протективных антител может оказаться мало в каком-то конкретном случае, поэтому перенесенное заболевание или вакцинация не дают уверенности, что человек не может опять заразиться. Однако практически обнуляется вероятность среднетяжелого или тяжелого течения повторного заболевания.
Ранее сообщалось, что ученые из университетов Хокайдо и Осаки придумали метод, который позволяет быстро анализировать новые мутации коронавируса. Он помогает сократить время исследования штаммов коронавируса с нескольких месяцев до двух недель. Как отмечается, это важно с учетом растущего числа пациентов инфицированных именно мутациями SARS-CoV-2. В Японии, например, на них приходится почти 80% всех случаев заражения.
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