Попова сравнила ограничения из-за COVID-19 с диетой

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила ограничения, введенные из-за коронавируса, с диетой. В рамках Петербургского международного экономического форума она заявила, что эти меры не должны снижать качество жизни и в РФ получилось этому последовать.

"Говорят великие диетологи, что ни одна диета не должна снижать качество жизни. Так и ни одни ограничения принципиально качество нашей жизни снижать были бы не должны. Мы так считали, мы в это верили, мы знали, что это можно сделать. И это, в принципе, у нас получилось", – приводит ее слова РИА Новости.

Попова подчеркнула, что пандемия показала уязвимость мира для биологических угроз.

"Но эта уязвимость при должном знании, при должной организации, она, в общем, преодолима. И когда есть специалисты, есть ученые, есть практики и когда их слышит государство, руководство страны, когда верит, тогда получается то, что в принципе получается в Российской Федерации, когда мы так, как другие страны, не останавливали жизнь и экономику", – заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.

До этого в Минздраве заявляли, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Подчеркивалось, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.