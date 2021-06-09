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Общество

16:14

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Вирусолог рассказал, как снизить всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Коронавирус наступает: почему в Москве растет заболеваемость и как ее снизить
общество медицина

За последние сутки в столице было зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Такой показатель стал максимальным с середины января. Ощутимо подскочили цифры и по всей России в целом. Разбираемся, с чем это связано, а также как предотвратить ухудшение эпидемиологической ситуации в городе и стране.

Фото: Никеричев Андрей/Агентство "Москва"

Скачок заболеваемости

В Москве число новых случаев заражения COVID-19 за сутки возросло до 4 124, что является рекордным показателем с 16 января. Из них 1 539 больным потребовалась госпитализация. Вместе с тем по состоянию на 9 июня в городских больницах от инфекции скончались 58 человек.

При этом после лечения от коронавируса за сутки выздоровели 2 311 пациентов. Всего с начала пандемии в столице смогли побороть инфекцию 1 082 243 человека.

Прирост заболеваемости наблюдается не только в Москве, но и по всей стране в целом. По данным Оперативного штаба, в России за прошедшие сутки зарегистрировано 10 407 новых случаев заражения. Такое количество заболевших стало наибольшим с 7 марта.

На фоне осложнившейся ситуации с заболеваемостью директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал граждан привиться от коронавируса. Он также высказал предположение, с чем может быть связан такой стремительный прирост.

Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался.
Александр Гинцбург
директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

В свою очередь, Сергей Собянин отметил, что положение с COVID-19 в Москве остается сложным. В связи с этим, по его словам, в ближайшие дни в городе планируется открыть дополнительные больницы для приема пациентов с коронавирусом.

Также в столице усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, торговых и развлекательных центрах.

При этом Собянин подчеркнул, что власти не собираются вводить в Москве локдаун.

Замедлить вирус

Фото: Никеричев Андрей/Агентство "Москва"

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве. По его словам, такой прирост могло спровоцировать легкомысленное отношение жителей столицы к мерам предосторожности.

Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками.
Владислав Жемчугов
специалист по особо опасным инфекциям

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 также согласился, что люди стали меньше придерживаться правил безопасности.

"Серьезных ограничений на организацию массовых мероприятий сейчас практически нет, и это неизбежно ведет к увеличению заболеваемости. В московском метро тоже можно видеть печальную ситуацию, когда маски есть практически у всех, но носят их на подбородке – так они не защищают от вируса", – подчеркнул специалист.

Еще одна причина, по его словам, заключается в том, что сейчас идет эволюция вируса. В частности, в России на данный момент распространены британский и индийский штаммы, а они более заразны, указал эксперт.

В Москве выявили 4 124 случая коронавируса за сутки

Кроме того, Скулачев напомнил, что на ситуацию с коронавирусной инфекций кардинальным образом влияет процент россиян, прошедших вакцинацию.

У нас был шанс успеть вакцинироваться, когда коронавирус дал нам небольшую передышку – в марте, апреле и мае. Этим шансом люди воспользовались слабо – процент привитых очень низкий. Это все приводит к тому, что эпидемия вновь поднимает голову.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог

"По сравнению с минимальными цифрами весны заболеваемость выросла уже в два раза. И пока непонятно, ждать ли нам очередного страшного пика", – подчеркнул специалист.

Собеседник Москвы 24 объяснил, что самым действенным способом для снижения числа инфицированных является прививка. Она защищает как от существующих, так и от новых штаммов, отметил Скулачев.

По опыту других стран, более дисциплинированных, можно увидеть, что вакцинация может полностью остановить эпидемию. Например, такая небольшая страна, как Сан-Марино, справилась с болезнью.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог

Специалист напомнил, что после вакцинации защита от коронавируса не появляется мгновенно – для выработки иммунитета должно пройти 3–4 недели. В это время также нужно соблюдать особенную осторожность и носить маски, заключил вирусолог.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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