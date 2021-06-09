Вирусолог рассказал, как снизить всплеск заболеваемости COVID-19 в России

За последние сутки в столице было зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Такой показатель стал максимальным с середины января. Ощутимо подскочили цифры и по всей России в целом. Разбираемся, с чем это связано, а также как предотвратить ухудшение эпидемиологической ситуации в городе и стране.



Фото: Никеричев Андрей/Агентство "Москва"

Скачок заболеваемости

В Москве число новых случаев заражения COVID-19 за сутки возросло до 4 124, что является рекордным показателем с 16 января. Из них 1 539 больным потребовалась госпитализация. Вместе с тем по состоянию на 9 июня в городских больницах от инфекции скончались 58 человек.

При этом после лечения от коронавируса за сутки выздоровели 2 311 пациентов. Всего с начала пандемии в столице смогли побороть инфекцию 1 082 243 человека.

10 407 новых случаев заражения. Такое количество заболевших стало наибольшим с 7 марта.

Прирост заболеваемости наблюдается не только в Москве, но и по всей стране в целом. По данным Оперативного штаба, в России за прошедшие сутки зарегистрировано новых случаев заражения. Такое количество заболевших стало наибольшим с 7 марта.

На фоне осложнившейся ситуации с заболеваемостью директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал граждан привиться от коронавируса. Он также высказал предположение, с чем может быть связан такой стремительный прирост.





Александр Гинцбург директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался.

В свою очередь, Сергей Собянин отметил, что положение с COVID-19 в Москве остается сложным. В связи с этим, по его словам, в ближайшие дни в городе планируется открыть дополнительные больницы для приема пациентов с коронавирусом.

Также в столице усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, торговых и развлекательных центрах.

При этом Собянин подчеркнул, что власти не собираются вводить в Москве локдаун.



Замедлить вирус

Фото: Никеричев Андрей/Агентство "Москва"

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве. По его словам, такой прирост могло спровоцировать легкомысленное отношение жителей столицы к мерам предосторожности.





Владислав Жемчугов специалист по особо опасным инфекциям Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 также согласился, что люди стали меньше придерживаться правил безопасности.

"Серьезных ограничений на организацию массовых мероприятий сейчас практически нет, и это неизбежно ведет к увеличению заболеваемости. В московском метро тоже можно видеть печальную ситуацию, когда маски есть практически у всех, но носят их на подбородке – так они не защищают от вируса", – подчеркнул специалист.

Еще одна причина, по его словам, заключается в том, что сейчас идет эволюция вируса. В частности, в России на данный момент распространены британский и индийский штаммы, а они более заразны, указал эксперт.



В Москве выявили 4 124 случая коронавируса за сутки

Кроме того, Скулачев напомнил, что на ситуацию с коронавирусной инфекций кардинальным образом влияет процент россиян, прошедших вакцинацию.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог У нас был шанс успеть вакцинироваться, когда коронавирус дал нам небольшую передышку – в марте, апреле и мае. Этим шансом люди воспользовались слабо – процент привитых очень низкий. Это все приводит к тому, что эпидемия вновь поднимает голову.

"По сравнению с минимальными цифрами весны заболеваемость выросла уже в два раза. И пока непонятно, ждать ли нам очередного страшного пика", – подчеркнул специалист.

Собеседник Москвы 24 объяснил, что самым действенным способом для снижения числа инфицированных является прививка. Она защищает как от существующих, так и от новых штаммов, отметил Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог По опыту других стран, более дисциплинированных, можно увидеть, что вакцинация может полностью остановить эпидемию. Например, такая небольшая страна, как Сан-Марино, справилась с болезнью.

Специалист напомнил, что после вакцинации защита от коронавируса не появляется мгновенно – для выработки иммунитета должно пройти 3–4 недели. В это время также нужно соблюдать особенную осторожность и носить маски, заключил вирусолог.