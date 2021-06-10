Почти 660 тыс москвичей старше 60 лет вакцинировались от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Почти 660 тысяч жителей столицы старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Депздрава Москвы.
"На данный момент прививку от COVID-19 в Москве сделали почти 660 тысяч человек из возрастной группы старше 60 лет", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что пожилые люди больше других подвержены заражению коронавирусной инфекцией, а сама болезнь у них часто сопровождается осложнениями. Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию, а как можно скорее сделать прививку. Особенно актуально это для людей с хроническими заболеваниями.
В Москве вакцинация горожан старше 60 лет от COVID-19 стартовала в конце 2020 года. Ни у кого из привившихся не было серьезной негативной реакции на введенный препарат.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что пожилые хорошо переносят вакцинацию, однако перед прививкой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Вакцинироваться могут люди с хроническими заболеваниями не в острой фазе.
Мишустин призвал пожилых граждан сделать прививку от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: