Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:19

Почти 660 тыс москвичей старше 60 лет вакцинировались от коронавируса

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Почти 660 тысяч жителей столицы старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Депздрава Москвы.

"На данный момент прививку от COVID-19 в Москве сделали почти 660 тысяч человек из возрастной группы старше 60 лет", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пожилые люди больше других подвержены заражению коронавирусной инфекцией, а сама болезнь у них часто сопровождается осложнениями. Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию, а как можно скорее сделать прививку. Особенно актуально это для людей с хроническими заболеваниями.

В Москве вакцинация горожан старше 60 лет от COVID-19 стартовала в конце 2020 года. Ни у кого из привившихся не было серьезной негативной реакции на введенный препарат.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что пожилые хорошо переносят вакцинацию, однако перед прививкой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Вакцинироваться могут люди с хроническими заболеваниями не в острой фазе.

Мишустин призвал пожилых граждан сделать прививку от COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать