Почти 660 тыс москвичей старше 60 лет вакцинировались от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Почти 660 тысяч жителей столицы старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Депздрава Москвы.

"На данный момент прививку от COVID-19 в Москве сделали почти 660 тысяч человек из возрастной группы старше 60 лет", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что пожилые люди больше других подвержены заражению коронавирусной инфекцией, а сама болезнь у них часто сопровождается осложнениями. Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию, а как можно скорее сделать прививку. Особенно актуально это для людей с хроническими заболеваниями.

В Москве вакцинация горожан старше 60 лет от COVID-19 стартовала в конце 2020 года. Ни у кого из привившихся не было серьезной негативной реакции на введенный препарат.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что пожилые хорошо переносят вакцинацию, однако перед прививкой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Вакцинироваться могут люди с хроническими заболеваниями не в острой фазе.

