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Город

07:41

Почти 20 тыс человек сделали прививку от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва"

город медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 20 тысяч человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в павильонах "Здоровая Москва". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Горожанам напомнили, что прививочные пункты организованы не только в павильонах, но также в городских поликлиниках и в частных медицинских организациях. В ряде случаев можно воспользоваться услугами выездных бригад.

В павильонах "Здоровая Москва" можно пройти расширенную программу обследования здоровья, в которую входят более 10 различных исследований. К ним относятся анализ крови, определение индекса массы тела, некоторые виды ультразвуковой диагностики.

В начале июня сообщалось, что среди всех павильонов "Здоровая Москва" наиболее популярным стал тот, который размещен в Измайловском парке. По данным столичного Депздрава, туда обратились более 2,7 тысячи горожан.

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