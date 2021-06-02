Почти 70 тыс человек обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за три недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В павильонах "Здоровая Москва" обследование прошли уже более 67 тысяч жителей столицы за три недели. Из них свыше 26 тысяч человек были направлены на дополнительные обследования, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Более 26 тысяч человек, то есть около 40%, уже направлены на дополнительные обследования. Из них 91 процент – в поликлиники, пять процентов – в центры амбулаторной онкопомощи и четыре процента – в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии. С ними на связи врачи телемедицинского центра, которые будут вести пациентов до момента назначения лечения", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Павильоны открыты каждый день с 08:00 до 20:00. Чтобы пройти обследование, при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, или его копию. Предварительная запись не нужна. Также в павильонах можно сделать прививку от коронавируса.
Главный врач столичной детской поликлиники № 7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац рассказала о преимуществах прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва".
По ее словам, в павильонах специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое.
"Москва сегодня": павильоны "Здоровая Москва" открыты в 46 столичных парках
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