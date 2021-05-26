Русские богатыри проверили свое здоровье в павильонах "Здоровая Москва"

Видео: youtube.comРусские богатыри проверили свое здоровье в павильонах "Здоровая Москва". Такой ролик появился на странице департамента здравоохранения столицы в Youtube.
"А ты уже проверил свое здоровье? Если нет, то скорее беги в парк! Да-да, именно в парк, ведь там расположены павильоны "Здоровая Москва"! Это компактные диагностические центры, в которых можно сделать комплексный чекап организма! Обследование займет всего час твоего времени, а все его результаты будут занесены в электронную медицинскую карту", – говорится под видеозаписью.
Павильоны открыты каждый день с 08:00 до 20:00. Чтобы пройти обследование, при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, или его копию. Предварительная запись не нужна. Также в павильонах можно сделать прививку от коронавируса.
Главный врач столичной детской поликлиники № 7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац рассказала о преимуществах прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва". По ее словам, в павильонах специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое.
"Москва сегодня": павильоны "Здоровая Москва" открыты в 46 столичных парках
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