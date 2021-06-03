Павильон "Здоровая Москва" в парке "Измайловский" стал самым популярным у горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители столицы чаще всего проверяют состояние своего здоровья в павильоне "Здоровая Москва" в парке "Измайловский". Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Наиболее активно проверяют свое здоровье в парках жители ВАО и САО.

"Самым посещаемым стал павильон "Здоровая Москва" в парке культуры и отдыха "Измайловский" – здесь прошли чек-ап свыше 2,7 тысячи горожан. На втором по посещаемости месте – павильон в парке по Ангарской улице ("Ангарские пруды") – его посетили более 2,4 тысячи человек, на третьем - павильон в парке у прудов "Радуга", где обследовались более 2,2 тысячи москвичей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что чаще всего горожане приходят в павильоны "Здоровая Москва" в промежутке с 09:00 до 15:00.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в павильонах "Здоровая Москва" обследование прошли уже более 67 тысяч жителей столицы за три недели. Из них свыше 26 тысяч человек были направлены на дополнительные обследования.

Павильоны открыты каждый день с 08:00 до 20:00. Чтобы пройти обследование, при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, или его копию. Предварительная запись не нужна. Также в павильонах можно сделать прививку от коронавируса.

Главный врач столичной детской поликлиники № 7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац рассказала о преимуществах прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва".

По ее словам, в павильонах специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое.

