Проценко заявил об усложнившемся лечении COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В последнее время врачам приходится сталкиваться с ситуацией, когда прежние способы борьбы с коронавирусом оказываются неуспешными, что может свидетельствовать о мутации вируса. Такое заявление сделал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире "Эха Москвы".

"Факторы риска тяжелого течения не изменились принципиально, не поменялись, но что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус", – отметил Проценко.

Он добавил, что лечить пациентов стало сложнее, так как подтвержденные ранее методы перестают работать. Вероятно, это связано с мутациями вируса, которые проходили в течение полутора лет.

По словам врача, преодолеть замкнутый круг невозможно без вакцинации, поэтому Проценко призвал всех граждан сделать прививку. Он подчеркнул, что в столице для этого созданы все условия.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. Он призвал россиян вакцинироваться от COVID-19 летом, а осенью сделать прививку от гриппа.

