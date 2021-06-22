Ревакцинация от COVID-19 в Москве станет доступной через несколько дней

15:44
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ревакцинация от коронавируса станет доступна для москвичей уже через несколько дней, в настоящее время ведется ее нормативное урегулирование, сообщил глава столичного Депздрава Алексей Хрипун.
"Уровень антител никакого значения не имеет, он через шесть месяцев такой, который как раз требует ревакцинации. <...> Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации", – заявил он.
По оценке Хрипуна, повторная вакцинация пациентов, привитых полгода назад, станет возможной через несколько дней.
Ранее Хрипун сообщил, что число москвичей, прошедших вакцинацию от коронавируса, превысило 2 миллиона. По его словам, в столице в настоящее время имеются достаточные объемы вакцины. Он подчеркнул, что текущая эпидемиологическая ситуация в Москве является достаточно сложной.
В Москве растут темпы вакцинации от коронавируса
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