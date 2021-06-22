Рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с приходом нового штамма – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией в столице объясняется целым комплексом причин, но прежде всего приходом нового штамма. Такое заявление сделала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Она отметила, что такой рост не может быть вызван лишь одной причиной. Ракова указала на невнимательное отношение горожан к соблюдению антиковидных мер и низкий уровень вакцинации.
"Но конечно, в первую очередь, это связано с тем, что к нам пришел новый штамм вируса, другой "индийский" штамм", – подчеркнула заммэра.
Ранее Ракова рассказала о возможности ревакцинации в столице, времени, через которое следует вакцинироваться после перенесенной болезни и возможности медотвода для работников сферы услуг. Она отметила, что наличие антител не является противопоказанием к вакцинации.
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