В Москве разъяснили правила обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС рассказала о возможности ревакцинации в столице; времени, через которое следует вакцинироваться после перенесенной болезни; возможности медотвода для работников сферы услуг.
Ракова обратила внимание на рост числа повторных заражений среди тех, кто переболел коронавирусом достаточно давно. Их защита ослабла, а распространяющийся индийский штамм ведет себя особенно агрессивно и требует более высокого уровня антител.
Специалисты сходятся во мнении, что через полгода после перенесенного заболевания следует привиться, подчеркнула Ракова.
Заммэра отметила, что наличие антител не является противопоказанием к вакцинации.
"Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса", – сказала она, пояснив, что идущий на прививку с антителами ничего не потеряет, а только усилит свою защиту.
Ракова добавила, что наличие антител также не говорит о том, что человек не является переносчиком вируса, то есть он в полной мере не защищен сам и представляет угрозу для окружающих.
Говоря о медотводе, заммэра обратила внимание на то, что список противопоказаний к вакцинации небольшой.
"Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях", – сказала Ракова.
Она отметила, что обычно в таком состоянии люди находятся на больничном или госпитализированы, так что о работе речь не идет.
"В эту долю – 60% работников – входят исключительно вакцинированные. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной", – сообщила заммэра.
На оставшиеся 40% как раз приходятся остальные случаи: медотводы, недавно перенесшие коронавирус и другие группы на усмотрение работодателя.
Она подчеркнула, что непросто представить организацию, в которой большее число сотрудников имеют серьезные заболевания или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев.
"Тем не менее, мы допускаем, что такие спорные ситуации в редких случаях могут возникнуть. И специалисты специально созданного кол-центра будут индивидуально разбирать каждый из них", – подчеркнула Ракова.
Заммэра Москвы пояснила, что предоставлять справку о медотводе в столичное правительство не требуется, так как осуществляется автоматическая сверка данных о вакцинированных работниках.
Подобная справка может быть полезна исключительно работодателю для понимания уровня защищенности коллектива и клиентов.
В Москве вырос спрос на повторную вакцинацию среди тех, кто прививался осенью или зимой. Ракова отметила, что понимает опасения людей, связанные с ухудшением эпидемиологической ситуации.
"В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку", – сказала заммэра.
Она также сообщила, что сама уже ревакцинировалась.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких заболеваниях можно и нельзя прививаться "Спутником V". Он подчеркнул, что страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии вакцинироваться можно.
Поставить прививку теперь можно в павильонах "Здоровая Москва"
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