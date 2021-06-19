В Москве разъяснили правила обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС рассказала о возможности ревакцинации в столице; времени, через которое следует вакцинироваться после перенесенной болезни; возможности медотвода для работников сферы услуг.

Через какое время после перенесенной болезни следует вакцинироваться?



Ракова обратила внимание на рост числа повторных заражений среди тех, кто переболел коронавирусом достаточно давно. Их защита ослабла, а распространяющийся индийский штамм ведет себя особенно агрессивно и требует более высокого уровня антител.

Специалисты сходятся во мнении, что через полгода после перенесенного заболевания следует привиться, подчеркнула Ракова.

Что делать тем, у кого по результатам теста есть антитела?



Заммэра отметила, что наличие антител не является противопоказанием к вакцинации.

"Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса", – сказала она, пояснив, что идущий на прививку с антителами ничего не потеряет, а только усилит свою защиту.

Ракова добавила, что наличие антител также не говорит о том, что человек не является переносчиком вируса, то есть он в полной мере не защищен сам и представляет угрозу для окружающих.

Кому из работников сферы услуг положен медотвод от вакцинации?



Говоря о медотводе, заммэра обратила внимание на то, что список противопоказаний к вакцинации небольшой.

"Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях", – сказала Ракова.

Она отметила, что обычно в таком состоянии люди находятся на больничном или госпитализированы, так что о работе речь не идет.

Какие группы работников – после болезни, после прививки, с медотводом – учитываются в 60% сотрудников, которые должны вакцинироваться?



"В эту долю – 60% работников – входят исключительно вакцинированные. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной", – сообщила заммэра.

На оставшиеся 40% как раз приходятся остальные случаи: медотводы, недавно перенесшие коронавирус и другие группы на усмотрение работодателя.

Она подчеркнула, что непросто представить организацию, в которой большее число сотрудников имеют серьезные заболевания или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев.

"Тем не менее, мы допускаем, что такие спорные ситуации в редких случаях могут возникнуть. И специалисты специально созданного кол-центра будут индивидуально разбирать каждый из них", – подчеркнула Ракова.

Надо ли предоставлять справку о наличии медотвода в правительство Москвы?



Заммэра Москвы пояснила, что предоставлять справку о медотводе в столичное правительство не требуется, так как осуществляется автоматическая сверка данных о вакцинированных работниках.

Подобная справка может быть полезна исключительно работодателю для понимания уровня защищенности коллектива и клиентов.

Делают ли в Москве повторные прививки от коронавируса?



В Москве вырос спрос на повторную вакцинацию среди тех, кто прививался осенью или зимой. Ракова отметила, что понимает опасения людей, связанные с ухудшением эпидемиологической ситуации.

"В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку", – сказала заммэра.

Она также сообщила, что сама уже ревакцинировалась.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких заболеваниях можно и нельзя прививаться "Спутником V". Он подчеркнул, что страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии вакцинироваться можно.

