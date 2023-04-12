Около 80 тыс исследований провели флагманские центры больниц столицы с начала работы

Почти 80 тысяч исследований провели флагманские центры больниц Москвы с начала работы. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В столице есть два центра – в городской клинической больнице Вересаева и НИИ скорой помощи Склифосовского. В них установлено почти 3,5 тысячи единиц оборудования, в том числе высокотехнологичной техники. Она позволяет проводить сложнейшие операции и точную диагностику.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.