Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:45

Город

Около 80 тыс исследований провели флагманские центры больниц столицы с начала работы

Около 80 тыс исследований провели флагманские центры больниц столицы с начала работы

Врачи единого пункта отбора на контрактную службу в Москве получили допуск к системе ЕМИАС

Две новые поликлиники откроются в Бирюлеве

"Мослекторий": Дмитрий Огнерубов – о работе искусственного сердца

В РФ предложили поддержать производство лекарств и вакцин против возбудителей болезней

Новости часа: российские производители лекарств получат поддержку от государства

В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Новости часа: социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тыс человек

Кабмин РФ продлил программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Собянин: социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тыс человек

Почти 80 тысяч исследований провели флагманские центры больниц Москвы с начала работы. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

В столице есть два центра – в городской клинической больнице Вересаева и НИИ скорой помощи Склифосовского. В них установлено почти 3,5 тысячи единиц оборудования, в том числе высокотехнологичной техники. Она позволяет проводить сложнейшие операции и точную диагностику.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика