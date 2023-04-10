В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ решило продлить программу упрощенного поступления в российские вузы студентов, которые ранее учились за границей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Он напомнил, что такая возможность появилась в прошлом году. Студенты и аспиранты, необоснованно отчисленные из зарубежных вузов, могли зачесть дисциплины и продолжить обучение в России бесплатно.

"Мы продлеваем такую программу на текущий год. Поступить в упрощенном порядке смогут и учащиеся из новых регионов России, если университеты, где они учились, оказались в недружественном государстве", – сказал глава кабмина.

Как добавили в пресс-службе правительства, подробные правила приема таких студентов на обучение будут разработаны в ближайшие десять дней. При этом вступительные испытания для них каждый вуз будет определять самостоятельно.

Отмечается, что в прошлом году возможностью в упрощенном порядке перевестись из иностранного образовательного учреждения в российское воспользовались 2,5 тысячи человек.

В феврале прошлого года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что на фоне СВО россияне, обучающиеся за рубежом, стали подвергаться травли, их начали отчислять.

После этого было решено предоставить таким студентам возможность продолжить обучение на Родине. Готовность их принять выразили МГУ имени Ломоносова, СПБГУ, ВШЭ, МГТУ имени Баумана и другие вузы.



Студенты, ущемленные в правах за рубежом, могут продолжить обучение в России – Минобрнауки

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