В Москве за сутки выявили 790 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в Москве выявили 790 случаев заражения коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В больницы за 24 часа попали 86 человек, при этом переборол болезнь 971 пациент с коронавирусом. Тем не менее еще девять человек скончались.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 489 389 случаев коронавируса, выздоровели 3 296 802 человека, умерли 48 537 человек.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19 спустя более чем три года. Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что пандемия коронавируса в России пока только снизила свой накал.



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