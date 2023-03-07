"Мослекторий": эксперт по выявлению лжи рассказала о своей работе

Эксперт по выявлению лжи на основе мимики и жестов человека объяснила, по каким признакам можно понять, что человек врет. Также она рассказала, кого анализировать сложнее, ведь взрослые и дети отличаются в своем поведении.

Как научится читать чужие мысли? И как скрыть свои эмоции, чтобы никто не узнал, о чем человек думает? На эти и другие вопросы в проекте "Мослекторий" расскажет профайлер Анна Кулик.