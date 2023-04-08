Кабмин дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении дополнительно 1 миллиарда рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

"На закупку ветеринарных лекарственных препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний у животных, и другие противоэпизоотические мероприятия будет дополнительно направлен 1 миллиард рублей", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что благодаря этим мерам ветеринары смогут провести вакцинацию животных в животноводческих хозяйствах. Кроме того, финансирование поможет своевременно предотвратить возможное появление опасных заболеваний животных.

Учитывая дополнительно предоставленные средства, на противоэпизоотические мероприятия в 2023 году выделено более 3,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщили, что в России могут начать массово обустраивать игровые площадки для собак.

Глава рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак Артем Гебелев обратил внимание на то, что на сегодняшний день в стране больше всего дрессировочных площадок. Он подчеркнул важность создания игровых площадок для собак.

Эксперт также предложил устанавливать специальные урны в парках и других прогулочных зонах.



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