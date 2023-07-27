Почти в 50% стран мира за месяц не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19 – ВОЗ

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С 26 июня по 23 июля случаи COVID-19 были зарегистрированы только в 122 странах мира из 234. Об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

Таким образом, минимум один случай коронавируса зафиксировали в 52% стран и территорий. Отмечается, что число таких государств неуклонно снижается с середины 2022 года.

Ранее сообщалось, что показатель заболеваемости коронавирусом в России с 17 по 23 июля снизился на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составил 2,2. При этом в 29 субъектах РФ зафиксировали увеличение заболеваемости, в том числе в 10 регионах – более чем в среднем по стране.

По информации штаба, от коронавируса за минувшую неделю скончались 42 человека. Выздоровели 5 082 пациента, что на 9,5% больше, чем на предыдущей неделе.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции. Тогда глава ВОЗ отмечала, что за время пандемии COVID-19 унес жизни примерно 20 миллионов человек.

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