Эксперт ВОЗ заявил, что происхождение COVID-19 было естественным

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Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар предположил, что COVID-19 появился естественным путем, а не рукотворным. Об этом он заявил в интервью Financial Times, ссылаясь на доказательства, которые имеются у него за три года.

"Становится все более понятным, что естественное происхождение гораздо более вероятно. Но невозможно игнорировать географию, игнорировать Уханьскую лабораторию", – сообщил Фаррар.

По словам главного научного сотрудника, он открыт для любых идей, которые могут быть связаны с природой возникновения коронавируса. В том числе Фаррар предположил, что COVID-19 мог появиться из-за случайной утечки из лаборатории или же из-за животных, которых продают на рынках в Китае.

При этом Фаррар отметил, что поддерживает идею организации новой миссии в Китае для выявления источника заболевания, однако лишь при условии, если Пекин захочет поделиться с ними данными.

Ранее эпидемиологи сообщили, что новый всплеск коронавируса ожидается осенью. При этом в ВОЗ предупредили о распространении в мире нового штамма Eris.

ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире