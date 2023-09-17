ВОЗ требует от Китая дополнительных данных о происхождении COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) требует от Китая дополнительной информации о происхождении COVID-19. Организация готова выслать свою команду для проведения расследования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора ВОЗ Терраса Адана Гейбрейесуса

ВОЗ оказывает давление на Пекин, требуя предоставить им полный доступ к информации о происхождении коронавируса. Организация также призывает представителей стран, проводящих встречи с китайскими коллегами, включать этот вопрос в повестку дня.

Глава ВОЗ уверен, что организация рассматривает все возможные версии появления вируса. В частности упоминается его передача от животных к человеку и возможная лабораторная утечка.

Ранее сообщалось, что четверо из десяти граждан РФ боятся заразиться коронавирусной инфекцией. До этого Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире. С 31 июля по 27 августа в мире выявили свыше 1,4 миллиона человек, заразившихся COVID-19. Количество случаев инфицирования увеличилось на 38% по сравнению с предыдущими 28 днями, а число смертей сократилось на 50%, уточнили в ВОЗ.