Медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в России

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Российские медики ожидают в текущем респираторном сезоне тройную эпидемию вирусов в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко предупредила, что в этом сезоне ожидается эпидемия сезонных вирусов, гриппа и COVID-19.

"У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно", – предупредила она.

Эсауленко подчеркнула, что на этом фоне возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций и обострение хронических болезней. При этом она считает, что российские врачи полностью готовы к сезону, так как диагностические возможности в РФ совершенствуются и появляются новые лекарства.

Кроме того, врач сообщила, что COVID-19 больше не представляет такой опасности, как в начале пандемии, и переносится пациентами намного легче, несмотря на повышение заразности коронавируса и появление новых штаммов.

В Роспотребнадзоре также считают, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России в настоящее время стабилизируется.

Замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко сообщила, что пиковые значения заболеваемости гриппом в России будут наблюдаться в конце осени – начале зимы.

По ее данным, уже два эпидемических сезона подряд можно наблюдать за возвращением гриппа, который вызывает традиционные подъемы заболеваемости, достигая пика либо в конце осени, либо в начале зимы.

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