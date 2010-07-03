Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о переносе рабочих дней для того, чтобы сделать 31 декабря выходным. Об этом сообщает ТАСС.

При этом глава государства отметил, что для принятия решения по этому вопросу осталось очень мало времени. "Сейчас уже середина декабря. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения", – сказал президент.

Последним рабочим днем в 2019 году станет вторник, 31 декабря. Согласно графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января. Губернаторы ряда регионов признали последний день года выходным.

В ноябре в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. В Совете Федерации готовы поддержать данную инициативу.

Позднее министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году нерабочим для всех уже невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.

