В Кремле не обсуждают объявление 31 декабря выходным днем – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о введении дополнительного выходного 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Кремль не касается обсуждения вопроса об объявлении 31 декабря выходным днем в стране.

"Это сейчас не тот вопрос, который у нас на повестке дня", – сообщил пресс-секретарь.

Ранее губернаторы ряда регионов признали последний день года выходным. В частности, такое решение принял глава Ленинградской области.

Также Роструд напомнил о длительности новогодних каникул. В 2020 году в России они продлятся с 1 по 8 января. 30 и 31 декабря 2019 года остаются рабочими днями.