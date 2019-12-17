В Госдуме прокомментировали заявление о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал Москве 24 заявление Роструда о том, что россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году. По словам депутата, общий баланс рабочего и нерабочего времени не меняется.
"Все в соответствии с Трудовым кодексом, количество праздничных дней сохраняется. Эта ситуация повторяется из года в год. Большое количество неполных рабочих недель было и в этом году из-за того, что у нас нерабочие праздничные дни, которые зафиксированы, совпадают с выходными днями, правительство обеспечивает перенос этих дней. Поэтому неполные рабочие недели и получаются", – объяснил Нилов.
Ранее Роструд сообщил, что россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году. Это связано с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Так, первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной. В феврале в связи с Днем защитника Отечества, в марте из-за Международного женского дня и в апреле в преддверии Дня весны и труда рабочая неделя будет четырехдневной.
Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с 4 и 5 января продлится всего три дня. При этом следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня Победы. Заключительные короткие недели планируются в июне благодаря Дню России, а затем лишь в ноябре из-за Дня народного единства.
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