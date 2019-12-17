Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Роструд сообщил, что россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году.

Как пояснил РИА Новости замглавы ведомства Иван Шкловец, это связано с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Так, первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной.

В феврале в связи с Днем защитника Отечества, в марте из-за Международного женского дня и в апреле в преддверии Дня весны и труда рабочая неделя будет четырехдневной.

Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с 4 и 5 января продлится всего три дня. При этом следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня Победы.

Заключительные короткие недели планируются в июне благодаря Дню России, а затем лишь в ноябре из-за Дня народного единства.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона, по которому предлагалось сделать 31 декабря выходным днем, при этом сохранив общее число нерабочих дней в году.