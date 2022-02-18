Стало известно, сколько коллеги готовы потратить на подарки к 23 февраля и 8 марта

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Специалисты выяснили, сколько коллеги готовы потратить на подарки к 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы сервиса "VK Работа".
Большинство опрошенных предпочитают сдавать 500 и меньше рублей. За такой вариант проголосовали 44% респондентов. Вторым по популярности ответом стала сумма в размере 500–1 000 рублей (23%).
Всего 1% сотрудников допускает, что могли бы потратить на подарки коллегам более 2 500 рублей. Примечательно, что не сдавать деньги вообще хотел бы 21% опрошенных.
Опрос показал, что 37% респондентов готовы поздравлять с гендерными праздниками всех коллег. При этом 30% считают, что дарение следует проводить только в собственном отделе или департаменте.
По информации аналитиков маркетплейса "Юла", к 23 февраля пользователи сервиса чаще всего покупают подарочные наборы, воздушные шары и съедобные букеты. На 8 марта наибольшим спросом пользуются тюльпаны (28%) и хендмейд-подарки (17%).
По данным интернет-магазина Wildberries, в топ-10 популярных подарков на День защитника Отечества вошли армейские сухпайки. Кроме того, отмечается повышенный спрос на нижнее белье и носки.
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