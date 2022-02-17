Праздничный салют пройдет в столице в День защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве в честь Дня защитника Отечества состоится праздничный салют, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"В 21 час 23 февраля в Москве Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина даст праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества", – говорится в сообщении.
Залпы произведут 72 установки 2А85. Моделировать сценарий салюта специалисты будут с помощью специального программного обеспечения. Во время салюта будет выпущено 30 артиллерийских выстрелов из 76-миллиметровых орудий ЗИС-3 образца 1942 года.
Ранее сообщалось, что вход в Музей Победы на Поклонной горе в Москве будет бесплатным 23 февраля для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и курсантов военных учебных заведений. Для бесплатного прохода им нужно будет предъявить на кассе музея соответствующее удостоверение.
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