Вход в Музей Победы будет бесплатным для военнослужащих 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вход в Музей Победы на Поклонной горе в Москве будет бесплатным 23 февраля для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и курсантов военных учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Для этого им необходимо предъявить на кассе соответствующее удостоверение", – говорится в сообщении.

Для посетителей будет работать временная экспозиция "Война: день за днем", приуроченная к 23 февраля, новая художественная выставка "Путь воина", однодневная выставка военных трофеев.

Также в музее запланирована специальная развлекательная программа. Так, для посетителей разных возрастов подготовили квест "Вместе с папой" и квиз "Великая Отечественная война".

Ранее специалисты провели исследование и выяснили, что российские мужчины хотят получить в подарок в День защитника Отечества. Как оказалось, большинство мужчин мечтают о гаджетах (29%).

При этом чаще всего мужчины хотят получить смартфоны и ноутбуки (по 6%). 20% опрошенных желают получить в подарок средства для ухода за собой. Еще 19% предпочли в качестве подарка часы, алкоголь и товары для занятий спортом, а 18% – подарочный сертификат.