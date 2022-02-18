Сухпайки вошли в топ популярных подарков на 23 февраля

Фото: depositphotos/Kuzmichtudio

В топ-10 популярных подарков на День защитника Отечества вошли армейские сухпайки, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитику интернет-магазина Wildberries среди данных 80 миллионов заказов, сделанных в период с 1 по 15 февраля.

Больше всего в указанный период пользователи заказывали мужские носки. По сравнению с периодом с 1 по 15 января число заказов носков увеличилось на 133%.

"Неизменным подарком к 23 февраля остаются и мужские трусы (+90%), которые находятся на втором месте по популярности после носков. Третье место в топе занимают дезодоранты, четвертое – ремни, пятое – кошельки, шестое – пены для бриться, седьмое – электрические бритвы, восьмое – машинки для стрижки волос, девятое – галстуки. Топ замыкают армейские сухпайки", – говорится в сообщении.

Как уточняется, рост числа заказов армейских сухпайков вырос на 490%. Самыми популярными стали большие наборы из различных консервов, бакалеи и снеков. Стоимость такого подарка составляет около 1,5–2 тысяч рублей.

Ранее специалисты провели исследование и выяснили, что российские мужчины хотят получить в подарок в День защитника Отечества. Как оказалось, большинство мужчин мечтают о гаджетах (29%).

При этом чаще всего мужчины хотят получить смартфоны и ноутбуки (по 6%). 20% опрошенных желают получить в подарок средства для ухода за собой. Еще 19% предпочли в качестве подарка часы, алкоголь и товары для занятий спортом, а 18% – подарочный сертификат.

