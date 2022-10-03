Семь педагогов вышли в финал телешоу "Классная тема!"

В финал телешоу "Классная тема!" вышли семь педагогов. Теперь они смогут провести свои уроки в эфире телеканала "Россия 1". Их учениками станут известные ученые, космонавты, музыканты и популярные артисты. Всего в проекте приняли участие шесть тысяч учителей из каждого региона, а в полуфинал вышли 35.

Лучших определяли с помощью голосования по всей стране. В телешоу примут участие преподаватели биологии, русского языка, физики, математики, химии, географии и истории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.