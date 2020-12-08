Московский эндокринный завод освоил выпуск ряда лекарств от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Москва полностью обеспечена лекарственными препаратами гепаринового ряда. Об этом глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил в ходе посещения Московского эндокринного завода.
"Благодаря Московскому эндокринному заводу (МЭЗ), который в последнее время практически в два–три раза увеличил производство препаратов гепаринового ряда (антикоагулянты, применяемые для предотвращения образования тромбов сосудов, что является одним из наиболее опасных проявлений коронавирусной инфекции), у нас точно не должно быть проблем с этой продукцией в городе", – отметил Прохоров в ходе посещения МЭЗ.
Он добавил, что в городе в настоящее время функционирует 26 фармацевтических предприятий, которые занимаются производством соответствующей продукции. Также в городе открываются новые объекты.
Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб подчеркнул, что при совместном участии министерства промышленности, правительства и департамента промышленности города планируется нарастить производство гепарина в два раза.
"Сейчас вы видите производство гепарина – 850 тысяч ампул, в последующем наращивание этого производства в два раза, то есть мы будем выпускать в I квартале 2021 года 1 600 000 ампул гепарина", – добавил Цыб.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что за время пандемии МЭЗ освоил производство новых для себя препаратов для лечения коронавируса: "Гепарин", "Эноксапарин натрия" и "Надропарин кальция". Также на предприятии открыли производство препаратов "Мидазолам" и "Сибазон", предназначенных для детей с генерализованными тоническими, клоническими и тонико-клоническими судорогами. Ранее данные препараты закупались за границей.
Уточняется, что порядка 70 процентов выпускаемой продукции в МЭЗ входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Препараты предприятия применяют в 124 медицинских учреждениях.
Ранее стало известно, что в РФ в 2021 году будет увеличен объем производства ряда онкопрепаратов. Отмечается, что есть недостаток в обороте 26 препаратов.
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