В России увеличат производство некоторых онкопрепаратов

Фото: пресс-служба Мосгорсуда/Евгений Самарин

В РФ в 2021 году будет увеличен объем производства ряда онкопрепаратов. Вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга сообщила, что Минпромторг провел переговоры с иностранными поставщиками.

По ее словам, есть недостаток в обороте 26 препаратов. Анализом данной ситуации занималась специальная рабочая группа, после чего было принято решение по обеспечению в обращении данных препаратов.

"Каждый производитель препаратов предоставил объемы производства до конца года и на следующий год. В отношении иностранных препаратов сделано то же самое", – пояснила Голикова.

Вице-премьер также добавила, что там, где удовлетворить потребность с помощью увеличения объемов производства и ввода в гражданский оборот не удалось, Минпромторгом проведены переговоры с иностранными производителями и поставщиками лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что правительство России увеличит квоты на ввоз и производство в стране обезболивающих медицинских препаратов.

Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены производителей на онкопрепараты "Ломустин" и "Азатиоприн". В соответствии с данными базы решений и правовых актов, стоимость препарата "Ломустин" согласована в размере 10 тысяч рублей за упаковку 20 капсул по 40 миллиграммов, "Ломустин медак" – 37,172 тысячи рублей за упаковку 20 капсул по 40 миллиграммов.