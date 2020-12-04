Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:55

В России увеличат производство некоторых онкопрепаратов

медицина общество

Фото: пресс-служба Мосгорсуда/Евгений Самарин

В РФ в 2021 году будет увеличен объем производства ряда онкопрепаратов. Вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга сообщила, что Минпромторг провел переговоры с иностранными поставщиками.

По ее словам, есть недостаток в обороте 26 препаратов. Анализом данной ситуации занималась специальная рабочая группа, после чего было принято решение по обеспечению в обращении данных препаратов.

"Каждый производитель препаратов предоставил объемы производства до конца года и на следующий год. В отношении иностранных препаратов сделано то же самое", – пояснила Голикова.

Вице-премьер также добавила, что там, где удовлетворить потребность с помощью увеличения объемов производства и ввода в гражданский оборот не удалось, Минпромторгом проведены переговоры с иностранными производителями и поставщиками лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что правительство России увеличит квоты на ввоз и производство в стране обезболивающих медицинских препаратов.

Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены производителей на онкопрепараты "Ломустин" и "Азатиоприн". В соответствии с данными базы решений и правовых актов, стоимость препарата "Ломустин" согласована в размере 10 тысяч рублей за упаковку 20 капсул по 40 миллиграммов, "Ломустин медак" – 37,172 тысячи рублей за упаковку 20 капсул по 40 миллиграммов.

"Москва сегодня": единая система контроля за оборотом онкопрепаратов появится в столице

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать