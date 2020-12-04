В России увеличат производство некоторых онкопрепаратов

Фото: пресс-служба Мосгорсуда/Евгений Самарин
В РФ в 2021 году будет увеличен объем производства ряда онкопрепаратов. Вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга сообщила, что Минпромторг провел переговоры с иностранными поставщиками.
По ее словам, есть недостаток в обороте 26 препаратов. Анализом данной ситуации занималась специальная рабочая группа, после чего было принято решение по обеспечению в обращении данных препаратов.
"Каждый производитель препаратов предоставил объемы производства до конца года и на следующий год. В отношении иностранных препаратов сделано то же самое", – пояснила Голикова.
Вице-премьер также добавила, что там, где удовлетворить потребность с помощью увеличения объемов производства и ввода в гражданский оборот не удалось, Минпромторгом проведены переговоры с иностранными производителями и поставщиками лекарственных средств.
Ранее сообщалось, что правительство России увеличит квоты на ввоз и производство в стране обезболивающих медицинских препаратов.
Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены производителей на онкопрепараты "Ломустин" и "Азатиоприн". В соответствии с данными базы решений и правовых актов, стоимость препарата "Ломустин" согласована в размере 10 тысяч рублей за упаковку 20 капсул по 40 миллиграммов, "Ломустин медак" – 37,172 тысячи рублей за упаковку 20 капсул по 40 миллиграммов.
"Москва сегодня": единая система контроля за оборотом онкопрепаратов появится в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: