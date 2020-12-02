Минздрав разрешил ввоз в РФ 2,5 тыс упаковок противоопухолевого препарата "Мелфалан"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Минздрав выдал разрешение на ввоз в Россию 2,5 тысячи упаковок не зарегистрированного в стране препарата "Мелфалан", который используют для лечения больных с особо тяжелой патологией – множественной миеломой, сообщает пресс-служба министерства.

"Минздрав России выдал разрешение на ввоз в страну 2,5 тысячи упаковок препарата для лечения множественной миеломы "Мелфалан", не зарегистрированного в России. Разрешение выдано во исполнение распоряжения правительства России от 25 ноября 2020 года", – заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Он уточнил, что закупку и ввоз лекарства осуществит Московский эндокринный завод, а после препарат распределят по медицинским учреждениям России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство работает над устранением проблемы с обеспечением онкологических больных необходимыми лекарствами. Так он прокомментировал сообщения о письме из благотворительных фондов, в котором обращалось внимание на катастрофическую нехватку препаратов, что, по мнению авторов письма, связано с ненадлежащим регулированием рынка.