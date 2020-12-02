Минздрав разрешил ввоз в РФ 2,5 тыс упаковок противоопухолевого препарата "Мелфалан"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Минздрав выдал разрешение на ввоз в Россию 2,5 тысячи упаковок не зарегистрированного в стране препарата "Мелфалан", который используют для лечения больных с особо тяжелой патологией – множественной миеломой, сообщает пресс-служба министерства.
"Минздрав России выдал разрешение на ввоз в страну 2,5 тысячи упаковок препарата для лечения множественной миеломы "Мелфалан", не зарегистрированного в России. Разрешение выдано во исполнение распоряжения правительства России от 25 ноября 2020 года", – заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
Он уточнил, что закупку и ввоз лекарства осуществит Московский эндокринный завод, а после препарат распределят по медицинским учреждениям России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство работает над устранением проблемы с обеспечением онкологических больных необходимыми лекарствами. Так он прокомментировал сообщения о письме из благотворительных фондов, в котором обращалось внимание на катастрофическую нехватку препаратов, что, по мнению авторов письма, связано с ненадлежащим регулированием рынка.
В 2021 году больницы начнут получать выпущенные в Зеленограде онкопрепараты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: