Собянин отметил рост объема медпомощи онкобольным, несмотря на пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объемы онкологической помощи в Москве в 2020 году увеличились, несмотря на пандемию коронавируса, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра Центра патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики городской клинической онкологической больницы № 1 на Загородном шоссе.

"Мы за этот период не только не снизили – увеличили объемы онкологической помощи. В частности, химиотерапии, лучевой терапии", – заявил мэр.

По его словам, это стало возможным благодаря созданию шести онкологических центров с лабораториями для исследования опухолевых тканей и подбора таргетной терапии.

Главный внештатный специалист по онкопатологии Депздрава Никита Савелов отметил, что переоснащение лабораторий позволило повысить производительность и сократить сроки выполнения исследований.

"Кроме того, все эти исследования можно выполнять в шести опорных онкологических стационарах, и пациенту не нужно никуда перевозить свой материал. Все это делается в рамках ОМС. Производительность выросла относительно гистологических исследований на 23%, относительно молекулярно-генетических исследований, на основании которых назначается таргетная и иммунотерапия, практически на 100%, то есть в два раза", – заявил Савелов.

В январе – августе 2020 года в рамках специализированной медицинской помощи по профилю "онкология" проведено 222 тысячи госпитализаций, что на 42% больше, чем годом ранее. Количество курсов лучевой терапии выросло с 5,3 до 6,4 тысячи, химиотерапии – с 109 до 164 тысяч.

Ранее сообщалось, что в столице в будущем году откроются три новых центра амбулаторной онкологической помощи. Они расположатся в ЗАО, ЮЗАО и ЦАО. Новые центры войдут в состав крупных онкологических клиник города.

В мае 2020 года Собянин заявил, что объем высокотехнологичной онкологической помощи в столице увеличился почти на треть.