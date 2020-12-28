Гинцбург оценил сроки отмены ограничений по COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ограничения из-за коронавируса могут быть сняты к ноябрю 2021 года, сообщил руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он привел цитату из учебника эпидемиологии, согласно которой после получения вакцины 70% населения эпидемический процесс становится управляемым. С этого момента, по словам Гинцбурга, прекращается бесконтрольная передача штамма.
"С этого момента можно ответственно уже жить в условиях, в которых будут отсутствовать те эпидемиологические ограничения, которые в настоящее время на нас накладывает эпидситуация. Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года", – заявил глава Центра имени Гамалеи.
Ранее Гинцбург рассказал, что в России могут появиться лекарства от коронавируса. Он отмечал, что препараты от COVID-19 могут быть зарегистрированы через год. Гинцбург подчеркнул, что "коктейли" из моноклональных антител могут быть совершенно разными.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что пандемия коронавируса отступит в 2021 году. Она отметила, что есть все основания для такой положительной динамики. В то же время Голикова подчеркнула, что делать долгосрочные прогнозы по ситуации с COVID-19 в России бессмысленно.
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