Голикова рассказала о "ковид-диссидентах" в правительстве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В правительстве РФ были COVID-диссиденты, но сейчас их уже нет. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.

"COVID-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет", – подчеркнула Голикова. Отвечая на вопрос, могли ли подобные люди находиться среди властей, вице-премьер сказала: "А были".

Ранее Голикова рассказала, что привилась от коронавируса.

"Наверное, вы скажете, что это какое-то странное решение, но посчитала важным для себя и для окружающих понять, насколько [это] действенный продукт", – уточнила она.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне.

За последние сутки в России выявили 27 787 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 6 253 случая, на Санкт-Петербург – 3 748, на Московскую область – 1 606.