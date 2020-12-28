Голикова рассказала о "ковид-диссидентах" в правительстве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В правительстве РФ были COVID-диссиденты, но сейчас их уже нет. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.
"COVID-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет", – подчеркнула Голикова. Отвечая на вопрос, могли ли подобные люди находиться среди властей, вице-премьер сказала: "А были".
Ранее Голикова рассказала, что привилась от коронавируса.
"Наверное, вы скажете, что это какое-то странное решение, но посчитала важным для себя и для окружающих понять, насколько [это] действенный продукт", – уточнила она.
Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне.
За последние сутки в России выявили 27 787 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 6 253 случая, на Санкт-Петербург – 3 748, на Московскую область – 1 606.
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