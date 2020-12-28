Голикова спрогнозировала улучшение ситуации с COVID-19 к весне

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Продолжение и дальнейшее расширение вакцинации позволит к весне значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Прогнозы давать – самое неблагодарное дело, но, учитывая, что уже достаточное количество людей переболело и имеет естественный иммунитет, плюс мы начали с декабря вакцинацию. Если после Нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации", – передает слова Голиковой РИА Новости.

Ранее Голикова заявила, что российские специалисты не имеют оснований сомневаться в том, что отечественная вакцина от COVID-19 сможет справиться с "британским" штаммом коронавируса. Голикова отметила, что в настоящее время российские специалисты изучают геном нового штамма.