Гинцбург заявил, что коронавирус не является сезонным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Коронавирус не обладает сезонным характером, как грипп, и сохраняет свои свойства в любое время года. Об этом рассказал телеканалу "Россия-24" глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы просчитали тот момент, что, в отличие гриппа, который является сезонным заболеванием, и где надо использовать вакцину, которая может защитить на три-четыре месяца, данное заболевание не является сезонным, оно уже это показало, оно круглогодично", – объяснил он.
По словам Гинцбурга, коронавирусная инфекция может распространяться быстро осенью, зимой и летом.
Ранее глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с начала пандемии в стране зарегистрировали свыше десяти препаратов от коронавируса. До этого сообщалось, что лекарства от COVID-19 включат в мониторинг цен со следующего года.
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