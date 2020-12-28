Гинцбург заявил, что коронавирус не является сезонным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Коронавирус не обладает сезонным характером, как грипп, и сохраняет свои свойства в любое время года. Об этом рассказал телеканалу "Россия-24" глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы просчитали тот момент, что, в отличие гриппа, который является сезонным заболеванием, и где надо использовать вакцину, которая может защитить на три-четыре месяца, данное заболевание не является сезонным, оно уже это показало, оно круглогодично", – объяснил он.

По словам Гинцбурга, коронавирусная инфекция может распространяться быстро осенью, зимой и летом.

Ранее глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с начала пандемии в стране зарегистрировали свыше десяти препаратов от коронавируса. До этого сообщалось, что лекарства от COVID-19 включат в мониторинг цен со следующего года.