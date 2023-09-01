01 сентября, 07:42Политика
Отставка главы Минобороны Британии Уоллеса стала потерей для Украины – СМИ
Фото: ТАСС/dpa/Christophe Gateau
Отставка главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса привела к потере Украиной одного из ближайших союзников, сообщает американское издание Breitbart.
В статье говорится, что Уоллес занимал пост министра обороны на протяжении четырех лет – именно он курировал "военную реакцию" Великобритании на конфликт на Украине.
Уоллес призвал увеличить финансирование британских ВС, поскольку, по его мнению, в течение следующего десятилетия мир станет менее безопасным и стабильным.
По данным Breitbart, кадровые перестановки связаны с парламентскими выборами, которые планируются на следующий год.
Уоллес ушел с поста министра обороны Соединенного Королевства 31 августа. По его словам, он бы предпочел работать в баре и отойти от политических вопросов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял его отставку.
В должности главы ведомства Уоллес проработал с 2019 года. Позднее стало известно, что министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс был назначен главой Минобороны страны. Отмечается, что он является одним из самых верных союзников Риши Сунака.
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