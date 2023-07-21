Посла Украины в Британии уволили после критики Зеленского

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Владимир Зеленский уволил посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко после критики в его адрес, сообщает радио КП.

Ранее Пристайко осудил ответ украинского лидера министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, назвав нездоровым сарказм Зеленского.

Бен Уоллес заявил, что западные страны хотели бы услышать слова благодарности от Украины за поставки военной техники, а не критику решений об отказе принять страну в НАТО по ускоренной процедуре.

Министр заявил, что иногда ему в ходе непростых переговоров приходится "убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке" передать Киеву военную технику. Он добавил, что в прошлом году, когда он прилетел на Украину, власти Киева предоставили ему список вооружения, которое нужно ВСУ. Это напомнило политику похода в магазин, признался Уоллес.

Зеленский после этого заявил, что может благодарить Уоллеса хоть каждое утро.

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