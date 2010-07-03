Косачев прокомментировал возвращение полномочий РФ в ПАСЕ

Фото: ТАСС/AP Photo/Jean-Francois Badies

В Совете Федерации прокомментировали решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принять резолюцию, которой в полном объеме подтверждаются полномочия делегации РФ. Россия добилась того, чтобы ассамблея и весь Совет Европы вернулись к своим уставным началам, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он напомнил, что Россия вступила в Совет Европы как в межправительственную организацию в 1996 году. С того момента РФ активно участвует и приветствует взаимодействие с государствами, которые входят в Совет.

"В данном вопросе не произошло никаких изменений, и это наработанный элемент нашего общеевропейского сотрудничества, который нужно ценить и сохранять. На этом пути возникли искусственные препятствия, сгенерированные ПАСЕ, которая в свое время создавалась как исключительно консультативный орган без репрессивных функций. Но ПАСЕ присвоила себе ряд полномочий, в том числе и по ограничению возможности работать в ассамблее для национальных парламентских делегаций", – сказал он в комментарии RT.

Сенатор добавил, что Россия не смогла согласиться с действиями ПАСЕ, потому что по-другому "читает" устав Совета Европы и регламент ПАСЕ.

"Разногласия существуют, но они не могут влиять на работу организации в целом. Об этом мы говорили изначально в принципиальном режиме и именно этого сегодня российская делегация добилась в ПАСЕ", – заявил Косачев.

Ранее 26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций. За принятие резолюции проголосовали 116 парламентариев, против высказались 62, 15 воздержались. Как пояснил глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, "Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений".

