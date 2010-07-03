Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

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Россия заплатила свой взнос в бюджет Совета Европы за нынешний год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря организации.

Бюджет Совета Европы составляется главным образом из взносов государств, которые являются его членами. Выплаты рассчитываются по специальным формулам. Принимается во внимание размер ВВП и численность населения. Среди государств, вносящих наибольшие суммы, значится и РФ.

В общей сложности Франция, Германия, Италия, Англия и Россия обеспечивают своими платежами более половины бюджета Совета Европы.

Ранее в министерстве финансов РФ назвали условия выплаты взносов Совету Европы